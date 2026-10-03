Украинцы вышли на майдан с требованием скорейшего мира с Россией
На этот раз акция собрала больше участников, чем предыдущий митинг.
Фото, видео: © РИА Новости/Стрингер
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Жители Киева вышли на площадь Независимости с требованием скорейшего заключения мира с Россией. Об этом сообщила украинская онлайн-газета «Страна.ua» в Telegram-канале.
Акцию организовал украинский военнослужащий Александр Тодоров, ранее занимавшийся журналистикой и правозащитной деятельностью в Одессе.
По информации издания, на площади собралось больше участников, чем во время предыдущего подобного митинга.
«Его (Александра Тодорова. — Прим. ред.) сторонники собрали акцию сегодня на майдане, куда пришло уже больше людей, чем в первый раз. Одно из главных требований — добиться скорейшего мира», — говорится в публикации.
В начале осени Тодоров призывал жителей Украины выходить на акции протеста. Такие действия он объяснял необходимостью борьбы с «беспределом в стране и в армии».
Ранее 5-tv.ru писал о том, что на Украине прошла волна протестов против насильственной мобилизации. В частности, в Тернополе жители устроили конфликт с сотрудниками Территориального центра комплектования (ТЦК) после попытки силой забрать мужчину с улицы. Подобные столкновения также происходили во Львове и Луцке.
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