Украинцы вышли на майдан с требованием скорейшего мира с Россией

|
Светлана Стофорандова
Светлана Стофорандова Журналист 91 0

На этот раз акция собрала больше участников, чем предыдущий митинг.

Фото, видео: © РИА Новости/Стрингер

Перейти в Дзен Следите за нашими новостями
в удобном формате Есть новость? Присылайте »

Жители Киева вышли на площадь Независимости с требованием скорейшего заключения мира с Россией. Об этом сообщила украинская онлайн-газета «Страна.ua» в Telegram-канале.

Акцию организовал украинский военнослужащий Александр Тодоров, ранее занимавшийся журналистикой и правозащитной деятельностью в Одессе.

По информации издания, на площади собралось больше участников, чем во время предыдущего подобного митинга.

«Его (Александра Тодорова. — Прим. ред.) сторонники собрали акцию сегодня на майдане, куда пришло уже больше людей, чем в первый раз. Одно из главных требований — добиться скорейшего мира», — говорится в публикации.

В начале осени Тодоров призывал жителей Украины выходить на акции протеста. Такие действия он объяснял необходимостью борьбы с «беспределом в стране и в армии».

Ранее 5-tv.ru писал о том, что на Украине прошла волна протестов против насильственной мобилизации. В частности, в Тернополе жители устроили конфликт с сотрудниками Территориального центра комплектования (ТЦК) после попытки силой забрать мужчину с улицы. Подобные столкновения также происходили во Львове и Луцке.

Еще больше новостей — от Пятого канала в мессенджере МАКС.

+10° Атмосферное давление 771 мм рт. ст.
Относительная влажность 71%
83.48
0.23 94.32
-0.21
Целители и создатели: в чем жизненное предназначение рожденных в мае

Последние новости

18:15
«Пусть изучает»: в Крыму предложили купить глобус президенту Австрии
18:06
Тела погибших обнаружили под завалами после пожара на Краснозаводском химзаводе
18:00
Сильный поток воды разрушил переправу в горной части Дагестана
17:45
«Боролся с медведем больше часа»: хоккеист Кузьменко рассказал о гибели отца
17:35
Продюсер Дворцов рассказал о длительных болезнях Кашпировского перед смертью
17:29
Разучимся думать сами? Что происходит с мозгом при использовании нейросетей

Сейчас читают

В России пресекли схему накрутки цен на бензин
Принц Гарри и Меган Маркл обвинили папарацци в слежке за детьми у школы
Мама сидела бледная у гроба сына: как прошло прощание с Соседовым
Лечил миллионы через экран, но не спас себя: жизнь и смерть Кашпировского

Интересные материалы

Гороскоп на деньги сентябрь 2026 для знаков зодиака: видео
Любовный гороскоп на сентябрь 2026 для знаков зодиака: видео
👩Лунный гороскоп денежных стрижек на сентябрь 2026 — видео
Самолет Flydubai драка — последние новости и видео сегодня