Звезду «Каменской» и «Убойной силы» Павла Баршака избили в Москве

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Денис Птицын
Денис Птицын Райтер редакции сайта Пятого канала Эксклюзив 66 0

В Москве избили актера Павла Баршака

Звезду «Каменской» и «Убойной силы» Павла Баршака избили в Москве

Фото: Кадр из к/ф «Хор», реж. Алёна Райнер, 2019 г.

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Полиция проводит проверку по факту инцидента.

Неизвестные избили актера Павла Баршака в Москве. Об этом 5-tv.ru сообщил источник.

Уточняется, что он обратился в больницу в ночь на 6 июля. Врачи поставили артисту диагноз «открытая рана волосистой части головы».

Он утверждает, что его избили неизвестные около часа ночи. Полиция проводит проверку по факту инцидента.

Звезда снимался в фильмах «Питер FM» и «Прогулка», а также в сериалах «Убойная сила» и «Каменская». Помимо этого, Баршак известен благодаря участию в таких проектах, как «Игра», «Тихая охота» и «Союз Спасения».

Ранее 5-tv.ru сообщал, как сотрудники ЧОП избили труппу Эдгарда Запашного в Перми.

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