Устроили налет: как сотрудники ЧОП избили труппу Запашного в Перми

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Корреспондент «Известий» Солодков рассказал о драке в Перми с участием труппы Запашного

Фото, видео: ИЗВЕСТИЯ / Кристина Кормилицына; 5-tv.ru

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В ход пошли дубинки и травматические пистолеты, один из участников оказался в коме в больнице.

В Перми выясняют, почему сотрудники частного охранного предприятия устроили настоящий налет на общежитие, где жили артисты московского цирка, которые приехали на гастроли. В ход пошли дубинки и травматические пистолеты, дрессировщик оказался в коме в больнице.

Директор цирка Эдгард Запашный вынужден просить защиты у руководства региона. В деталях скандальной истории разбирался корреспондент «Известий» Кирилл Солодков.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что по факту нападения на Милашину и Немова могут возбудить уголовное дело. Речь идет о журналистке и адвокате, которых избили в Чечне. В ситуации уже начал разбираться глава Республики Рамзан Кадыров.

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