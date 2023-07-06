Брат Павла Баршака отреагировал на слухи об избиении актера в Москве

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Денис Птицын
Денис Птицын Райтер редакции сайта Пятого канала Эксклюзив 26 0

Брат Баршака заявил, что актера не избивали в Москве

Фото, видео: Сергей Фадеичев / Бобылев Сергей / ТАСС; 5-tv.ru

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Какую версию выдвинул родственник знаменитости?

Актера Павла Баршака не избивали в Москве, вопреки публикациям в СМИ. Об этом 5-tv.ru заявил брат артиста, режиссер Александр Баршак.

«Нет, он был в больнице какое-то время назад, вернулся, повредил руку. Пришел, ему сделали перевязку, и ушел», — сказал он.

Травму он получил, по версии родственника, во время съемочного процесса.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что Павла Баршака избили в Москве. Уточняется, что он обратился в больницу в ночь на 6 июля.

Звезда снимался в фильмах «Питер FM» и «Прогулка», а также в сериалах «Убойная сила» и «Каменская». Помимо этого, Баршак известен благодаря участию в таких проектах, как «Игра», «Тихая охота» и «Союз Спасения».

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