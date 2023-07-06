Загадочная находка: какой секрет хранит череп с идеальным отверстием, найденный в Петербурге

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Денис Птицын
Денис Птицын Райтер редакции сайта Пятого канала Эксклюзив 1 002 0

Отверстие в найденном зимой в Петербурге черепе является последствием трепанации

Загадочная находка: какой секрет хранит череп с идеальным отверстием, найденный в Петербурге

Фото: www.globallookpress.com / Zamir Usmanov

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Изощренное убийство или редкий дефект? Что могло послужить причиной идеально ровного отверстия в найденном в Петербурге черепе?

Жителей Петербурга всколыхнула жуткая находка, которую сделали зимой во время земляных работ в центре города. Долгое время оставалось загадкой то, что за судьба постигла человека, чьи останки были найдены в Северной столице. Изначально кажется, что кого-то убили жестоким и странным способом, но исследователи развеяли слухи о криминальном характере находки.

По данным от источника 5-tv.ru, отверстие в черепе было сделано еще при жизни человека. По предварительным данным, это — результат операции, проведенной приблизительно 50 лет назад. Трепанацию черепа провели после того, как человек получил травму головы, о чем свидетельствует еще один пролом на левой стороне головы. Его можно разглядеть на фото.

Как отметил источник, проведение операции по трепанации подтверждается размером и диаметром отверстия, а также медицинскими технологиями, которые применялись в то время.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, чем окакзались обнаруженные на почте в Москве мины.

Загадочная находка: какой секрет хранит череп с идеальным отверстием, найденный в Петербурге

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