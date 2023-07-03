Обнаруженные на почте в Москве мины оказались корпусами боеприпасов времен ВОВ
Отправитель странной посылки прописал содержимое как ретрофонари.
Фото, видео: ФТС РФ
Похожие на мины предметы, обнаруженные в Центральной почтовой таможне в Москве, оказались корпусами мин времен Второй мировой войны. Об этом сообщила Федеральная таможенная служба (ФТС).
Уточняется, что специалисты определили предметы в посылке как два корпуса противопехотных мин без взрывателя немецкого производства.
В ФТС сообщили, что странное отправление следовало в США, а его отправитель прописал содержимое как уличные ретрофонари.
Ранее сообщалось, что из-за обнаружения похожих на мины предметов из здания Центральной почтовой таможни в Москве немедленно начали эвакуировать людей. Сомнительный груз нашли в ходе досмотра, после чего на место вызвали экстренные службы.
Ранее 5-tv.ru сообщал, что российские таможенники нашли в посылке, оправленной в США, настоящий череп человека.
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