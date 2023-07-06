Бизнес-центр загорелся в Москве: что известно на данный момент
При пожаре в бизнес-центре в Москве двое человек пострадали, один погиб
Фото, видео: www.globallookpress.com / Maksim Konstantinov; 5-tv.ru
Причины возгорания устанавливаются специалистами.
Бизнес-центр загорелся на 3-ей ул. Ямского Поля в Москве. Как стало известно 5-tv.ru, в здании оказались заблокированы люди. Силами экстренных служб из пожара было спасено десять человек, трое пострадали. Один из них находится в тяжелом состоянии.
По сообщению от МЧС, открытое горение в БЦ ликвидировано. Причины возникновения пожара устанавливаются. Площадь горения также пока неизвестна.
В 20:28 пожар в бизнес-центре был полностью ликвидирован.
По данным на 20:46 по Московскому времени, один из пострадавших при пожаре погиб.
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