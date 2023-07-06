В центре Москвы произошел пожар в здании ресторанов «Кафе Пушкинъ» и «Турандот»

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В Москве потушен пожар в здании, где находятся рестораны «Кафе Пушкинъ» и «Турандот»

Фото, видео: Шарифулин Валерий / ТАСС; 5-tv.ru

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Огонь охватил кровлю здания, но причины произошедшего до сих пор не ясны.

В здании, где находятся рестораны «Кафе Пушкинъ» и «Турандот» произошел пожар. Огонь мгновенно охватил кровлю. Над помещением валил черный столб дыма. После приезда пожарных машин часть Тверского бульвара перекрыли. По словам очевидцев, перед возгоранием произошел мощный хлопок.

В этот момент в «Пушкине» отмечали свадьбу. Сотрудники ресторанов рассказали, что из заведений эвакуировали более ста человек. В результате инцидента никто не пострадал. К этой минуте пожар потушен.

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