В Екатеринбурге увеличилось число зараженных менингококком

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Виктория Андреева
Виктория Андреева Виктория Андреева Журналист Инстаграм 23 0

Состояние госпитализированных в настоящий момент удовлетворительно. Но как люди заразились смертельно опасной инфекцией?

В Екатеринбурге увеличилось число зараженных менингококком

Фото: www.globallookpress.com / Komsomolskaya Pravda

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В Екатеринбурге увеличилось число зараженных менингококком. Как сообщили в пресс-службе минздрава региона, всего заболевших — 8 человек.

«Состояние всех пациентов удовлетворительное», — отметили представители ведомства.

Работник Ozon о быстрой смерти коллеги от менингита: «Заболел и сразу умер»

Ранее 5-tv.ru сообщал, что Роспотребнадзор выявил случаи заражения менингококковой инфекции среди сотрудников Ozon в Екатеринбурге. Надзорным ведовством были приняты все необходимые меры противоэпидемического характера, в том числе в рамках проведенного расследования установлены границы очага и выявлены контрактные лица. Все подозреваемые «переносчики» были вакцинированы, также им был назначен профилактический курс антибиотиков.

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