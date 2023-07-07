В Екатеринбурге увеличилось число зараженных менингококком. Как сообщили в пресс-службе минздрава региона, всего заболевших — 8 человек.

«Состояние всех пациентов удовлетворительное», — отметили представители ведомства.

Работник Ozon о быстрой смерти коллеги от менингита: «Заболел и сразу умер»

Ранее 5-tv.ru сообщал, что Роспотребнадзор выявил случаи заражения менингококковой инфекции среди сотрудников Ozon в Екатеринбурге. Надзорным ведовством были приняты все необходимые меры противоэпидемического характера, в том числе в рамках проведенного расследования установлены границы очага и выявлены контрактные лица. Все подозреваемые «переносчики» были вакцинированы, также им был назначен профилактический курс антибиотиков.