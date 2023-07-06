Работник Ozon о быстрой смерти коллеги от менингита: «Заболел и сразу умер»

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София Шафиуллина
София Шафиуллина Журналист Эксклюзив 69 0

Работник Ozon Рахат рассказал, что его коллега скоропостижно скончался от менингита

Фото, видео: © РИА Новости / Александр Кряжев; 5-tv.ru

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О выявлении инфекции среди сотрудников распределительного центра стало известно накануне. Уже на следующий день Минздрав сообщил о гибели двоих.

Сотрудник распределительного центра Ozon в Екатеринбурге Рахат рассказал о скоропостижной смерти его коллеги от менингита. Среди работников складских помещений организации была зафиксирована вспышка инфекции. На данный момент известно о смерти двух человек.

Рахат проживал с погибшим в одном хостеле. По его словам, последнюю неделю участились случаи заболеваний, как позже выяснилось, — менингитом. Одного из заболевших госпитализировали в больницу, где он скончался от молниеносно развивающейся болезни.

«Сразу заболел, сразу в больницу отвезли, там умер», — прокомментировал Рахат.

По словам мужчины, болел его коллега недолго — всего три-четыре дня. Ранее он казался абсолютно здоровым и нормальным.

Роспотребнадзор ранее сообщил о случаях выявления менингококковой инфекции среди сотрудников Озон в Екатеринбурге. Надзорным ведовством были приняты все необходимые меры противоэпидемического характера, в том числе в рамках проведенного расследования установлены границы очага и выявлены контрактные лица. Все подозреваемые «переносчики» были вакцинированы, также им был назначен профилактический курс антибиотиков.

Ранее 5-tv.ru писал, что в Тыве был выявлен пятый случай заражения сибирской язвой.

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Работник Ozon о быстрой смерти коллеги от менингита: «Заболел и сразу умер»

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