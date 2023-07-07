Младенец и двое взрослых погибли в аварии на трассе под Волгоградом

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Анастасия Бурмистрова
Анастасия Бурмистрова 12 0

На участке дороги столкнулись ВАЗ и LADA Largus.

Младенец и двое взрослых погибли в аварии на трассе под Волгоградом

Фото: Официальный сайт ГУ МВД РФ ПО ВОЛГОГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

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Три человека погибли при аварии на трассе Самара — Пугачев — Энгельс — Волгоград в Быковском районе Волгоградской области. Об этом сообщила пресс-служба ГУ МВД по региону.

Уточняется, что ДТП произошло около 06:30. На трассе столкнулись две машины — ВАЗ и LADA Largus. Пассажиры второй, включая младенца, от полученных травм скончались на месте. Еще четверо пострадали, они доставлены в больницу.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что два человека погибли в результате лобового столкновения машин на кольцевой дороге Екатеринбурга. Водитель отечественной легковушки по необъяснимым причинам оказался на участке с односторонним движением, хотя встречные потоки разделены бордюром.

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