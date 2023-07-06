Необъяснимые причины: жуткое ДТП с двумя погибшими произошло в Екатеринбурге

Машины от удара превратились в груду металлолома.

Два человека погибли в результате лобового столкновения машин на кольцевой дороге Екатеринбурга. Водитель отечественной легковушки по необъяснимым причинам оказался на участке с односторонним движением, хотя встречные потоки разделены бордюром.

В итоге на полной скорости он протаранил иномарку, за рулем которой была женщина. Машины от удара превратились в груду металлолома, а оба водителя скончались еще до приезда врачей.