Необъяснимые причины: жуткое ДТП с двумя погибшими произошло в Екатеринбурге
Два человека погибли в результате ДТП в Екатеринбурге
Фото, видео: www.globallookpress.com / Кристина Кормилицына; 5-tv.ru
Машины от удара превратились в груду металлолома.
Два человека погибли в результате лобового столкновения машин на кольцевой дороге Екатеринбурга. Водитель отечественной легковушки по необъяснимым причинам оказался на участке с односторонним движением, хотя встречные потоки разделены бордюром.
В итоге на полной скорости он протаранил иномарку, за рулем которой была женщина. Машины от удара превратились в груду металлолома, а оба водителя скончались еще до приезда врачей.
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