Необъяснимые причины: жуткое ДТП с двумя погибшими произошло в Екатеринбурге

Эфирная новость 86 0

Два человека погибли в результате ДТП в Екатеринбурге

Фото, видео: www.globallookpress.com / Кристина Кормилицына; 5-tv.ru

Читайте нас в: Дзен Новости

Машины от удара превратились в груду металлолома.

Два человека погибли в результате лобового столкновения машин на кольцевой дороге Екатеринбурга. Водитель отечественной легковушки по необъяснимым причинам оказался на участке с односторонним движением, хотя встречные потоки разделены бордюром.

В итоге на полной скорости он протаранил иномарку, за рулем которой была женщина. Машины от удара превратились в груду металлолома, а оба водителя скончались еще до приезда врачей.

+26° Атмосферное давление 765 мм рт. ст.
Относительная влажность 54%
90.34
0.79 98.41
0.67
Деньги потекут рекой: какие 5 знаков зодиака получат финансовый успех в и...

Последние новости

15:09
В квартире парализованного мужчины в Москве взорвался телевизор
15:02
С появлением семьи рэпер ST стал совершать меньше экстремальных поступков
14:49
«Я многое потерял в борьбе со смертью»: Костомаров выписывается из больницы после лечения
14:47
Патрушев: военные угрозы для России со стороны НАТО усиливаются
14:45
На фоне беспорядков в Париже французы поддерживают связь с правозащитниками РФ
14:43
Грозы, град и порывистый ветер: жара в Москве быстро сменится непогодой

Сейчас читают

Деньги собирали всем миром: как выглядит могила лежащей рядом с сыном Риммы Казаковой
Сотрудник центра Ozon умер в Екатеринбурге после заражения менингококковой инфекцией
«Серо, грязно, некрасиво»: почему стилиста пугает прическа Кати Лель
Как понять, что вас вербуют: полковник ФСБ в отставке объяснил, как себя обезопасить

Новости СМИ2

Новости партнеров

Интересные материалы

Какой церковный праздник 2 июля и что нельзя делать
Пять дней везения: календарь денежных стрижек в июле 2023
Гороскоп на июнь 2023 — звезды дают зеленый свет 5 знакам
К чему снится секс, смерть, бывший и преследование — видео