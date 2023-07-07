«Мы знаем»: в Германии сделали дерзкое заявление о России и Путине

Что на этот раз заявила глава МИД ФРГ Анналена Бербок?

Известная своими резкими высказываниями глава МИД Германии Анналена Бербок снова сделала заявление в адрес России и президента Владимира Путина. Ее высказывания появились в британской газете The Guardian.

«Мы знаем, что в обозримом будущем Россия под руководством президента Владимира Путина останется угрозой миру и безопасности на нашем континенте», — заявила Бербок, призвав европейские страны организовать стратегию безопасности.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что министр иностранных дел Германии Анналена Бербок, выступая с речью на английском языке в ЮАР, снова развеселила публику, перепутав слово «маяк» (beacon) и «бекон» (bacon).

Кстати сам президент ЮАР Сирил Рамафоса вообще не хотел встречаться с Анналеной Бербок, поскольку ее считают недостаточно опытной.