«Ну что ж, хрю!» — Бербок допустила ошибку из-за плохого произношения

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Магдалина Нуар
Магдалина Нуар Райтер редакции сайта Пятого канала 50 0

Bild: глава МИД ФРГ Бербок перепутала слова «маяк» и «бекон» во время выступления в ЮАР

«Ну что ж, хрю!» — Бербок допустила ошибку из-за плохого произношения

Фото: www.globallookpress.com / IMAGO/Thomas Trutschel

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Какие слова перепутала глава немецкого МИД?

Министр иностранных дел Германии Анналена Бербок, выступая с речью на английском языке в ЮАР, снова развеселила публику, перепутав слово «маяк» (beacon) и «бекон» (bacon). Об этом сообщает Bild.

«Путь Южной Африки к свободе был беконом надежды, вдохновляющим мужчин и женщин во всем мире», — сказала Бербок и вызвала смех публики.

Естественно, пользователи Twitter тут же начали обсуждать самую горячую тему дня.

«Бекон надежды! Что ж, хрю!» — написал один из пользователей.

«Все, что ей надо, это правильно прочитать текст. Мы что, о многом просим?» — восклицает еще один комментатор.

«Это доказательство того, что Бербок не сама пишет свои речи», — заявил другой пользователь.

Кстати, издание отметило, что сам президент ЮАР Сирил Рамафоса вообще не хотел встречаться с Анналеной Бербок, поскольку ее считают недостаточно опытной.

Ранее 5-tv.ru рассказал о том, как Фронмайер раскритиковал Бербок и Хабека за работу на Украину в ущерб Германии.

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