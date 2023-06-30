Какие слова перепутала глава немецкого МИД?

Министр иностранных дел Германии Анналена Бербок, выступая с речью на английском языке в ЮАР, снова развеселила публику, перепутав слово «маяк» (beacon) и «бекон» (bacon). Об этом сообщает Bild.

«Путь Южной Африки к свободе был беконом надежды, вдохновляющим мужчин и женщин во всем мире», — сказала Бербок и вызвала смех публики.

Естественно, пользователи Twitter тут же начали обсуждать самую горячую тему дня.

«Бекон надежды! Что ж, хрю!» — написал один из пользователей.

«Все, что ей надо, это правильно прочитать текст. Мы что, о многом просим?» — восклицает еще один комментатор.

«Это доказательство того, что Бербок не сама пишет свои речи», — заявил другой пользователь.

Кстати, издание отметило, что сам президент ЮАР Сирил Рамафоса вообще не хотел встречаться с Анналеной Бербок, поскольку ее считают недостаточно опытной.

Ранее 5-tv.ru рассказал о том, как Фронмайер раскритиковал Бербок и Хабека за работу на Украину в ущерб Германии.