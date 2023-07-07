Стала известна причина взрыва на территории завода в Самарской области

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Анастасия Бурмистрова
Анастасия Бурмистрова Эксклюзив 2 003 0

Причиной взрыва на заводе «Промсинтез» в Самарской области могли стать ремонтные работы

Стала известна причина взрыва на территории завода в Самарской области

Фото: www.globallookpress.com / Maksim Konstantinov

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В результате случившегося погибли шесть человек.

Причиной взрыва, случившегося на территории завода «Промсинтез» в Самарской области, могли стать ремонтные работы. Об этом сообщает источник 5-tv.ru.

По информации собеседника, все случилось на трубопроводе в Чапаевске. В этот момент рабочие проводили ремонтные работы. В результате, по предварительным данным, погибли шесть человек и еще двое пострадали.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что в спальном районе Москвы в доме, распложенном на Минской улице, взорвался телевизор. В момент происшествия в квартире находился недавно похоронивший отца 67-летний мужчина с парализованными ногами.

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