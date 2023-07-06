В квартире парализованного мужчины в Москве взорвался телевизор

В спальном районе Москвы в доме, распложенном на Минской улице, взорвался телевизор. В момент происшествия в квартире находился недавно похоронивший отца 67-летний мужчина с парализованными ногами. Об этом сообщил источник 5-tv.ru.

Собеседник уточнил, что пенсионер проживал один. После взрыва в помещении начался пожар. Вынести его из задымленной квартиры помогли соседи. Дополнительной информации о пострадавших не поступало.

Жильцы сообщили о пожаре в управление МЧС в районе 14:00. К месту были направлены сотрудники пожарно-спасательных подразделений. Как отметили в ведомстве, площадь возгорания составила 20 квадратных метров, огнем была повреждена мебель и вещи. Уже в 14:31 пожар был ликвидирован.

Потерпевший мужчина передан врачам для осмотра. Его жизни ничего не угрожает.

Ранее 5-tv.ru писал, что отсидевший 30 лет житель Омска насмерть забил арматурой пожилую учительницу.