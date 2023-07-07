Деятельность норвежской организации Human Rights House* признали нежелательной в России

Деятельность норвежской организации Human Rights House* (Фонд Дом Прав Человека. — Прим. ред.) признали нежелательной в России. Об этом сообщается на сайте Генпрокуратуры.

Отмечается, что организация позиционирует себя как независимая, однако ее партнерами являются Евросоюз, а также ведомства Великобритании, Норвегии, Нидерландов, Литвы, Польши и Швейцарии.

Таким образом, деятельность HRHF направлена на нарушение территориальной целостности России, дестабилизацию общественно-политической обстановки, а также дискредитацию проводимой руководством страны внутренней и внешней политики.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что Генпрокуратура признала нежелательной американскую НПО The Altai Project*, саботировавшую строительство газопровода «Сила Сибири — 2».

* — организация, признанная нежелательной на территории РФ.