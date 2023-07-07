Меры профилактики инфицирования паразитами предполагают прежде всего немедикаментозные методы защиты организма.

В летнее время года появляется множество путей для заражения паразитами: песочница, дача, общественный транспорт. Нередко это приводит к печальным последствиям для организма. Какие меры профилактики можно предпринять против гельминтов, рассказала aif.ru врач-педиатр, аллерголог-иммунолог Анна Шуляева.

Заражение человека паразитами и их развитие происходит незаметно. Наибольшему риску инфицирования подвергаются дети.

Какие гельминтозы бывают

Выделяют три вида гельминтоза, с которыми сталкивается детский организм:

Контактные (например, энтеробиоз). В этом случае инфицирование происходит через загрязненные руки и различные предметы.

(например, энтеробиоз). В этом случае инфицирование происходит через загрязненные руки и различные предметы. Биогельминтозы . К ним относятся паразиты, которые попадают в организм человека через промежуточного хозяина, например, рыбу или клеща.

. К ним относятся паразиты, которые попадают в организм человека через промежуточного хозяина, например, рыбу или клеща. Геогельминтоз (например, аскаридоз). Данный вид заражения происходит через землю.

Незваных гостей также разделяют по месту их обитания в органах и системах (кишечные, легочные, тканевые).

И, наконец, паразиты делятся на несколько типов:

Ленточные черви — свиной цепень;

Круглые черви — острицы, аскариды;

Сосальщики — кошачья двуустка, печеночный сосальщик.

Последствия заражения

Изначально факт инфицирования никак себя не проявляет, однако с развитием гельминтов начинаются характерные реакции организма:

Повышение температуры тела;

Сыпь на коже и зуд;

Боли в животе и мышцах;

Метеоризм;

Отеки и некоторые другие.

Профилактика гельминтоза

По словам эксперта, каких-то особых профилактических мероприятий против инвазии гельминтов современная медицина не предусматривает. Принимать какие-либо препараты, чтобы не допустить инфицирования, не стоит. То есть хвататься за таблетки того же активированного угля — не панацея. Профилактические средства можно применять разве что при наличии в доме животных.

«Чаще всего действовать начинаем, когда появляются какие-то симптомы заражения и развития паразитов. Например, при болях в животе у ребенка или заметных яйцах в кале надо сразу обращаться к специалисту и сдавать анализы. Занимаются этим вопросом педиатры и инфекционисты», — поясняет врач Шуляева.

Какие анализы сдают

Сейчас существует достаточно разных способов выявления гельминтов. Например, врачи берут кал на изучение и ищут яйца гельминтов. Или в комплексе можно сдать кровь, которую будут исследовать и методом ИФА, и ПЦР. Также специалисты берут отпечаток с перианальной области или мазок на яйца глистов.

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Как защититься

Важно позаботиться о своей безопасности, а также ваших детей и соблюдать некоторые меры предосторожности, например:

Личная гигиена. Она включает в себя прежде всего тщательное мытье рук с мылом. Это нужно делать перед едой, после посещения туалета, общения с домашними животными и в случае любого другого контакта с источниками загрязнения. Окажут неоценимую помощь в сохранении чистоты рук санитайзеры. Их можно носить с собой и использовать, когда нет возможности помыть руки.

Любые фрукты, овощи, а также ягоды и зелень, которые человек ест без термической обработки, нужно тщательно мыть и обдавать кипятком.

Мясо и рыбу можно приобретать только в официальных точках продаж, а не с рук у неизвестных людей. При этом такие продукты нужно подвергать тщательной термической обработке.

Не пейте воду из непроверенных источников.

Не нужно брать домашних животных в постель и контактировать с бродячими. Ваши любимцы должны проходить плановые антигельминтные мероприятия.

Нельзя грызть ногти, отучайте детей от этого опасного занятия, как и от желания брать грязные пальцы в рот.

Сразу же обращайтесь к специалистам, если заметили негативные сигналы.

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Летом дети часто играют не только дома, но и на улице. Врач также настоятельно рекомендует разделить игрушки.

«Грязные игрушки с улицы, а они грязные по умолчанию, если ими играли в песке или земле, с улицы домой не таскать. И уж тем более их нельзя смешивать с домашними игрушками. Это непреложное правило: уличные — для улицы, домашние — для дома. Кроме того, стоит помнить, что уличные игрушки периодически надо мыть с теплой водой и мылом», — рекомендует специалист.

Гельминтозы чреваты серьезными осложнениями, поэтому лучше не допускать их появление. Без лечения паразиты в организме способны нанести серьезный урон, например, привести к панкреатиту, кишечной непроходимости, механической желтухе, тяжелым кожным проявлениям. Глисты вызывают запоры, аппендицит, недержание мочи. У людей, чьи легкие поразили личинки, проявляется острая легочная недостаточность. Также под удар могут попасть глаза: при их заражении происходит одностороннее снижение остроты зрения или даже косоглазие.