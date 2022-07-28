Новый опасный гепатит у детей: Откуда пришел вирус и как защититься

Гепатолог предположила, откуда мог появится новый вирус, поражающий печень детей.

По данным Всемирной организации здравоохранения, в 33 странах мира зарегистрировано около тысячи случаев заражения гепатита неизвестного происхождения у детей. Так, во всем мире в 45 случаях (5%) потребовалась трансплантация печени, в 18 случаев (2%) закончились смертью, сообщила ранее Национальная организация общественного здравоохранения EODY.

Ситуацию со вспышкой нового вида гепатита прокомментировала в беседе 5-tv.ru врач кандидат медицинских наук Светлана Багавиева.

Врач отмечает, что хоть причина нового заболевания печени, которое сейчас бушует среди детей в странах Евросоюза неизвестна, есть несколько различных теорий происхождения недуга.

«Одна из них — что во время пандемии в течение двух лет детей окружали антисептиками, они находились практически в стерильных условиях и не сталкивались с тем количеством вирусов, с которымы должны сталкиваться, для того, чтобы имунная система тренировалась», — появняет Багавиева.

В связи с этим, на иммунитет детей воздействовал какой-то возбудительль, фактор, спровоцировавший такое агрессивное течение данного гепатита.

Также у большинства абследованных детей выявлен аденовирус и в анамнезе недавноперенесенная короновирусная инфекция.

«Предполагаю теорию, что это либо мутация аденовируса на фоне короновирусной инфекции либо взаимодетсвие двух вирусов, которые повлияли такому агрессивному токсичному течению», — поясняет врач.

Как уберечься от гепатита неизвестной этиологии

Багавиева отмечает, что посколько возбудитель пока не выявлен, какой-то специфической профилактики тоже нет.

«Сама лучшая профилактика сейчас — тренировка имунной системы, то есть физультура, правильное здоровое питание и правильный крепкий сон. Соблюдение режима сна, режима отдыха и режима труда», — подчеркнула она.

Что такое гепатит

Гепатит — это вирусное заболевание, которое обусловлено воспалением печени. При обострении болезни, гепатит может перерасти в фиброз, цирроз и рак. Кроме того, причиной развития болезни нередко бывает алкоголь, наркотики и аутоиммунные заболевания. Некоторыми видами гепатита можно заразиться даже через такие банальные вещи, как немытые руки. Болезнь класса А и Е широко распространена в странах с низком уровнем жизни и санитарией. Например, большинство стран Африки переносят не только эти формы, но и более тяжелые. Индия славится своим пренебрежительным отношением к гигиене и экологии, поэтому вспышки гепатита нередко происходят и там.

Врач рассказала о самом коварном гепатите

Существует пять разновидностей гепатита: A, B, C, D и E. Среди пациентов, которые обращаются к врачам с симптомами заболевания, чаще всего встречается вид B и C. Именно эти две буквы приводят к развитию таких сопутствующих заболеваний, как цирроз и рак печени. Заражение может произойти из-за переливания зараженной крови, использования нестерильного медицинского оборудования и других инструментов, по наследству от родителя или при незащищенном сексуальном контакте.

Как передается каждый вид вируса

Вирус гепатита А, передается посредством загрязненных продуктов или воды. Чаще всего, этим видом вируса болеют в странах с низким уровнем жизни и плохой санитарией. Также, есть вероятность заразиться при половом контакте. Но, несмотря на это, данный вид гепатита может протекать практически бессимптомно. Зараженные пациенты чаще всего выздоравливают и приобретают иммунитет к заболеванию. Медицина уже изобрела эффективные вакцины для предотвращения гепатита класса А.

Вирус гепатита B, заражение происходит при контакте с инфицированной кровью и другими биологическими материалами человека. Существует вероятность заразиться через грязные иглы и другие медицинские приборы. Вакцина также существует. Заболевание распространено в странах Западной части Тихого океана, Африке и регионах Восточного Средиземноморья. В меньшей степени гепатит B нередко встречается в странах Юго-Восточной Азии, Европе и Америке.

Вирус гепатита С, передается теми же путями, что и другие виды вируса. Единственное отличие — отсутствие вакцины. Гепатитом C болеет около 71 миллиона жителей планеты, а около 400 тысяч ежегодно умирают от цирроза печени.

Вирус гепатита D, способен инфицировать только тех больных, которые до этого уже были заражены или болеют классом B. Двойная доза антител может усугубить более серьезные заболевания, например, рак. Но гепатита D можно избежать, если у пациента стоит вакцина от вида B.

Вирус гепатита Е, так же как и A, передается через немытые продукты и плохую воду. Очень часто встречается в развитых странах. Вакцина разработана, но широко не распространена.