Телеведущая больше года не ведет популярную программу, в рамках которой сводила вместе одинокие сердца. С чем связано преображение звезды? Станет ли она вновь вести это шоу?

Телеведущая Лариса Гузеева похвасталась результатом похудения. Сделала она это после заявления гендиректора Первого канала Константина Эрнста о том, что совсем скоро популярная программа «Давай поженимся» вернется в эфир.

Без своей любимой работы телеведущая осталась чуть более года назад. Все это время она, конечно, без дела не сидела. Сначала заменила коллегу Дмитрия Нагиева в музыкальном проекте, а после стала ведущей подкастов. Да и кулинарией занялась. Вместе с подругой организовала бизнес по продаже пельменей ручной лепки. Но теперь, кажется, это в прошлом. Сейчас она взялась за себя и надумала привести себя в былую форму. Результат похудения телеведущей опубликовало издание 7Дней.ru.

«Я изо всех сил сбрасываю вес. Видно или не видно? Девчонки мне подогнали такую шмоточку хорошую, обещали еще меня красиво наряжать», — радостно заявила Гузеева на видео.

На кадрах она предстала в просторном черном костюме. Позировала издалека, поэтому увидеть точеную фигуру телеведущей не удалось. Пока что интернет-пользователям пришлось поверить знаменитости на слово.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, о чем жалеет Лариса Гузеева.