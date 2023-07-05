Букины снова «Счастливы вместе»: легендарный сериал возвращается на телевиденье

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Руслан Велишов
Руслан Велишов 27 0

На федеральном телеканале официально сообщили о работе над продолжением сериала «Счастливы вместе»

Букины снова «Счастливы вместе»: легендарный сериал возвращается на телевиденье

Фото: Кадр из сериала «Счастливы вместе», 2006 г.

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Исполнитель главной роли в сериале Виктор Логинов заинтриговал фанатов.

Известный сериал «Счастливы вместе» снова появится на телевидении. Ситком планируют перезапустить, а в главных ролях будет тот же состав, что и десять лет назад.

Долгожданное продолжение будет носить название «Букины». Директор телеканала, на котором выйдет сиквел «Счастливы вместе» Тина Канделаки рассказала, что такое решение было основано на пожеланиях зрителей.

«Вернется ваша любимая телесемья Букиных», — заявила директор.

Исполнитель роли Гены Букина Виктор Логинов был уверен, что увидеть сериал снова на экране невозможно. На то были разные причины. Основные проблемы заключались в плотном графике актеров и в том, что перенести героев в современную реальность — тяжелый процесс. Но такая возможность все равно появилась, и Логинов этому очень рад. Об этом артист рассказал изданию NEWS.ru.

«Меня очень часто спрашивали, чем бы мог заниматься Гена Букин в 2023 году, каким бы он был. И скоро мы все узнаем ответ на этот вопрос», — заинтриговал фанатов «Счастливы вместе» Виктор Логинов.

В новом сезоне сериала будет десять серий. Главными героями картины останутся Виктор Логинов (Гена Букин), Наталья Бочкарева (Даша Букина), Дарья Сагалова (Света Букина) и Александр Якин (Рома Букин).

Ранее 5-tv.ru писал, как живет звезда «Счастливы вместе» Дарья Сагалова.

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