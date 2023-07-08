Два беспилотника были сбиты средствами ПВО на подлете к Воронежу
Как отметил губернатор региона Александр Гусев, жерт нет.
Фото: www.globallookpress.com / mod_russia
В Воронежской области средства противовоздушной обороны (ПВО) уничтожили два беспилотника, заявил губернатор региона Александр Гусев.
«Средствами ПВО на подлете к Воронежу выявлены и уничтожены два БПЛА», — сообщил он в своем Telegram-канале.
Гусев отметил, что разрушений и жертв нет.
4 июля, писал 5-tv.ru, Украина предприняла еще одну попытку атаки с помощью беспилотников в Новой Москве и Московской области. Как сообщил тогда мэр столицы Сергей Собянин, пострадавших не было. Все обнаруженные беспилотники были ликвидированы.
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