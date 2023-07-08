Премьер-министр Нидерландов Марк Рютте заявил об отставке

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Виктория Алакоз
Виктория Алакоз 19 0

Что послужило причиной для такого решения? Ведь Рютте возглавляет правительство страны с 2010 года.

Премьер-министр Нидерландов Марк Рютте заявил об отставке

Фото: www.globallookpress.com / Nicolas Maeterlinck

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Правительство Нидерландов во главе с премьер-министром Марком Рютте подало в отставку. Об этом заявил сам Рютте.

«Я немедленно… в письменной форме предложу королю отставку всего кабинета», — сказал он. Его цитирует телеканал Sky News.

По его словам, разногласия по поводу миграционной политики в правящей коалиции привели к ее распаду.

Отмечается, что нынешний кабинет министров страны во главе с Рютте продолжит исполнять обязанности до формирования нового правительства. Премьер-министру Нидерландов 56 лет. Он возглавляет правительство Нидерландов с 2010 года.

В апреле Нидерланды составили прогноз о потоке украинских беженцев в текущем году. Так, по разным оценкам, в 2023-м стране предстоит принять у себя около 47,5 тысячи украинских беженцев. В сумме к концу года в Нидерландах будет находиться более 135 тысяч украинских беженцев. Кроме граждан Украины в стране ожидается рост числа мигрантов и из других государств.

Все это вызывает серьезную обеспокоенность, поскольку у государства возникают трудности с размещением людей и обработкой документов.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что украинским беженцам в Ирландии дали сутки на выселение.

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