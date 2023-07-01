Украинским беженцам в Ирландии дали сутки на выселение

|
Магдалина Нуар
Магдалина Нуар Райтер редакции сайта Пятого канала 136 0

RTE: в Ирландии нескольким десяткам украинских беженцев пришло уведомление о выселении из монастыря в течение 24 часов

Украинским беженцам в Ирландии дали сутки на выселение

Фото: www.globallookpress.com / Nikita Tsitsagi

Читайте нас в: Дзен Новости

Почему украинцев решили резко выселить из маленького городка?

Беженцев с Украины решили выселить из Ирландии. Об этом сообщает RTE.

По информации издания, всем новоприбывшим в страну украинцам дали всего сутки на выселение из пункта временного размещения в городе Голуэй. К этому моменту в местном монастыре проживали около 40 беженцев с Украины. Теперь им пришло официальное уведомление.

«Конечно, мы были шокированы, потому что думали, что это место стало нашим домом», — рассказала одна из беженок.

Как утверждают местные СМИ, данное решение властей связано с «существенными вопросами к пожарной безопасности».

До этого стало известно, что мечты украинских беженцев, которые уехали в Великобританию в надежде на программу «Дома для Украины», рухнули из-за некомпетентности чиновников и бюрократического ада. Вообще, с проблемами украинские беженцы сталкиваются почти во всех в странах Евросоюза.

Ранее 5-tv.ru рассказал о том, как британцы жестко ответили украинским беженцам.

+22° Атмосферное давление 748 мм рт. ст.
Относительная влажность 57%
88.38
1.35 96.02
0.91
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 1 июля, для всех знаков зодиака

Последние новости

12:58
Скандальную звезду «Флэша» Эзру Миллера оправдали по делу о насилии над ребенком
12:48
Зеленский ввел санкции против грузинской авиакомпании за прямые рейсы в Москву
12:41
Названы социальные льготы, о которых мало кто знает в России
12:37
«Чтобы смелости набираться, пили»: Пашу не помнит, чем закончился его выпускной
12:20
«Не по карману»: почему средства Всемирного банка для Украины почти исчерпаны
11:58
«Кадровый голод» — каких специалистов не хватает в России

Сейчас читают

Королева красоты: изменившаяся внучка стала копией Гурченко
Игорь Левитас: Львовский погром 1941 года и нынешний позор для евреев
Телеведущий и музыкант Вадим Эйленкриг: «Татуировки — это джаз»
Как понять, что вас вербуют: полковник ФСБ в отставке объяснил, как себя обезопасить

Новости СМИ2

Новости партнеров

Интересные материалы

Пяти знакам зодиака летом 2023 любовь затуманит разум: видео
Благоприятные дни для свадьбы и отпуска летом 2023 — видео
Гороскоп на июнь 2023 — звезды дают зеленый свет 5 знакам
К чему снится секс, смерть, бывший и преследование — видео