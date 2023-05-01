Новая сцена для выступления: что Зеленскому понадобилось от Новой Зеландии

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Рита Миронова
Рита Миронова Эксклюзив 20 479

Политолог Селезнев: Зеленский через Новую Зеландию хочет продлить поддержку Украины

Фото, видео: www.globallookpress.com / Dankihot / (dankihot.com); Личный архив Павла Селезнева; Reuters / UKRAINIAN PRESIDENTIAL PRESS SERVIC; AP / UKRAINIAN PRESIDENTIAL OFFICE; 5-tv.ru

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Тема:
Спецоперация Украинский кризис

Президент Украины провел переговоры с премьер-министром Новой Зеландии. Что стороны могли обсуждать, не имея ранее никаких связей?

Президент Украины Владимир Зеленский отправился в Новую Зеландию из-за необходимой военной и финансовой помощи. С помощью переговоров он пытается продлить выпрашивание денег для Украины. Такое мнение в беседе с 5-tv.ru выразил доцент департамента политологии Финансового университета при Правительстве РФ Павел Селезнев.

«Очевидно, что акцент будет сделан в очередной раз на военной и финансовой помощи союзников украинскому режиму, чтобы „сдерживать агрессию русских“ и „обеспечить контрнаступление“. Зеленский для этого просит оружие», — объяснил эксперт.

Других «трибун» для выступления у украинского лидера сейчас нет — его страна, подчеркнул Селезнев, начала надоедать всем, даже европейцам. Они не понимают, почему должны тратить средства на поддержку киевского режима, хотя напрямую их это не касается ни с каких сторон.

«Он (Владимир Зеленский — Прим. ред.) бы очень хотел, как актер, иметь множество площадок для своего выступления и для призывов о помощи», — отметил Селезнев.

Военная и финансовая помощь доходит до адресата не в полном объеме. На этом, утверждает эксперт, Зеленский и его ближнее окружение «нагревают руки». Таким образом они хотят продлить свое существование у власти.

«Не надо забывать, что его далеко не в последнюю очередь беспокоят вопросы личной безопасности. Как фигура во многом уже отыгранная, один из возможных сценариев, который припасен у англосаксонских кураторов Зеленского, — просто напросто от него избавиться и сделать из него сакральную жертву, героя», — объяснил эксперт.

На своей странице в Twitter Владимир Зеленский ранее рассказал, что провел телефонный разговор с премьер-министром Новой Зеландии Крисом Хипкинсом. Главы двух государств обсудили «важность консолидации стран Тихоокеанского региона для поддержки Украины». Также Зеленский поблагодарил коллегу за обучение украинских военных.

Ранее 5-tv.ru писал, что США заставят Зеленского смириться с потерей территорий.

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