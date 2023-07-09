Украина и Турция подписали меморандум по беспилотникам

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Виктория Алакоз
Виктория Алакоз 18 0

До этого сообщалось, что турецкая компания Baykar может начать производство беспилотников на Украине в 2025 году.

Украина и Турция подписали меморандум по беспилотникам

Фото: www.globallookpress.com / Yulii Zozulia

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Тема:
Спецоперация

Украина и Турция подписали меморандум о развитии в Незалежной производства беспилотников. Об этом сообщил украинский министр по вопросам стратегических отраслей промышленности Александр Камышин.

«Подписал меморандум с турецким министерством промышленности и технологий о развитии производства БПЛА на Украине», — написал он в своем Telegram-канале.

До этого сообщалось, что турецкая компания Baykar может начать производство беспилотников Bayraktar TB2 и Bayraktar Akinci на Украине в 2025 году. Как отмечал гендиректор Baykar Makina Халук Байрактар, строительство завода по их производству уже началось.

Россия продолжает проведение специальной военной операции по защите Донбасса с 24 февраля 2022 года. Тогда президент РФ Владимир Путин подчеркивал, что ВСУ возобновили массированные обстрелы жилых кварталов ЛНР и ДНР. Попытки урегулировать конфликт путем дипломатии Киев проигнорировал, поэтому Россия решила оказать еще на тот момент самопровозглашенным республикам военную поддержку. США, страны ЕС и НАТО представили миротворческую миссию как «вторжение» и фактически объявили РФ экономическую войну.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что ВС РФ уничтожили блиндаж ВСУ под Авдеевкой с помощью нового дрона «Овод».

Тема:
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