Латинская Америка вынудила аннулировать приглашение Зеленского на саммит CELAC

Лидеры 33 стран Латинской Америки и Карибского бассейна заставили Евросоюз отозвать приглашение главы Украины Владимира Зеленского на запланированный в Брюсселе саммит. В июле, в 17-18 числах, в Бельгии состоится собрание ЕС — Латинская Америка (CELAC).

По данным сайта EURACTIV, латиноамериканские лидеры вынудили не только аннулировать приглашение Зеленскому, но и вычеркнуть из программы встречи все пункты, которые касаются какой-лиюбо помощи Киеву. Проект итоговой декларации был подготовлен внешнеполитической службой Евросоюза, ведомству в ответ был отправлен исправленный текс.

Известно, что приглашение на участие в саммите CELAC было направлено Зеленскому Испанией.

Между тем, СМИ сообщают, что Зеленский завтра, 7 июля, отправится с визитом в Стамбул по приглашению президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана. Местное телевидение уточнило, что в рамках очной встречи лидеры двух стран обсудят вопросы вокруг украинского кризиса, а также зерновой сделки.

Ранее 5-tv.ru писал, что в Израиле объяснили отказ поставлять Украине оружие.