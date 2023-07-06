Латинская Америка вынудила аннулировать приглашение Зеленского на саммит CELAC

|
София Шафиуллина
София Шафиуллина Журналист 55 0

Южноамериканские страны отправили в Брюссель «контрпредложение» — отредактированную программу мероприятия без обсуждения поддержки Украины.

Латинская Америка вынудила аннулировать приглашение Зеленского на саммит CELAC

Фото: www.globallookpress.com / Marcus Golejewski

Читайте нас в: Дзен Новости

Лидеры 33 стран Латинской Америки и Карибского бассейна заставили Евросоюз отозвать приглашение главы Украины Владимира Зеленского на запланированный в Брюсселе саммит. В июле, в 17-18 числах, в Бельгии состоится собрание ЕС — Латинская Америка (CELAC).

По данным сайта EURACTIV, латиноамериканские лидеры вынудили не только аннулировать приглашение Зеленскому, но и вычеркнуть из программы встречи все пункты, которые касаются какой-лиюбо помощи Киеву. Проект итоговой декларации был подготовлен внешнеполитической службой Евросоюза, ведомству в ответ был отправлен исправленный текс.

Известно, что приглашение на участие в саммите CELAC было направлено Зеленскому Испанией.

Между тем, СМИ сообщают, что Зеленский завтра, 7 июля, отправится с визитом в Стамбул по приглашению президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана. Местное телевидение уточнило, что в рамках очной встречи лидеры двух стран обсудят вопросы вокруг украинского кризиса, а также зерновой сделки.

Ранее 5-tv.ru писал, что в Израиле объяснили отказ поставлять Украине оружие.

+26° Атмосферное давление 765 мм рт. ст.
Относительная влажность 54%
92.57
2.23 100.72
2.31
ТОП-9 женских имен, носители которых возбуждают и притягивают всех мужчин

Последние новости

21:08
«Российская креативная неделя» стартовала в Москве
20:25
Ловят даже по ночам: борьба с браконьерами в Дагестане вышла на новый уровень
20:13
Бизнес-центр загорелся в Москве: что известно на данный момент
20:10
Полицейский произвол: что происходит у стен Киево-Печерской лавры
20:02
Латинская Америка вынудила аннулировать приглашение Зеленского на саммит CELAC
19:57
ТОП-9 женских имен, носители которых возбуждают и притягивают всех мужчин

Сейчас читают

Деньги собирали всем миром: как выглядит могила лежащей рядом с сыном Риммы Казаковой
Борьба за Крым далека от завершения: о крымскотатарских пособниках Украины
Брат Павла Баршака отреагировал на слухи об избиении актера в Москве
Голоса в голове, истинная депрессия и бред сумасшедшего: психиатр Слуцкин о реальной жизни душевно больных

Новости СМИ2

Новости партнеров

Интересные материалы

Какой церковный праздник 2 июля и что нельзя делать
Пять дней везения: календарь денежных стрижек в июле 2023
Гороскоп на июнь 2023 — звезды дают зеленый свет 5 знакам
К чему снится секс, смерть, бывший и преследование — видео