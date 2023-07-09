Уйти нельзя остаться: как «война» Вашингтона с Пекином бьет по IT-компаниям США

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Алексей Хитров
Алексей Хитров Алексей Хитров Райтер редакции сайта Пятого канала 17 0

NYT: полупроводниковым компаниям из США все сложнее работать в Китае из-за политики Белого дома

Уйти нельзя остаться: как «война» Вашингтона с Пекином бьет по IT-компаниям США

Фото: REUTERS / Florence Lo

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Администрация президента Байдена буквально силой вынуждает американских производителей чипов уйти с рынка Китая. Чем это грозит полупроводниковой промышленности США?

Американским производителям чипов становится все труднее работать в Китае, однако ведение бизнеса в этой стране остается залогом их выживания. Об этом пишет The New York Times (NYT).

Полная зависимость от Китая 

В статье отмечается, что растущий разрыв между США и Китаем поставил глобальные полупроводниковые компании в затруднительное положение. Официальные лица в Вашингтоне заявляют, что американские чипы используются в китайских военных программах, представляющих угрозу национальной безопасности США. В связи с этим на чипы и оборудование для их производства, которые могут быть отправлены в Китай, вводятся все более жесткие ограничения. Одновременно власти США предлагают гранты, налоговые льготы и прочие стимулы для тех производителей чипов, которые решат построить предприятия на американской территории.

Однако создание заводов займет годы, а Китай — уже сейчас крупнейший рынок сбыта полупроводников. Здесь сконцентрировано огромное количество предприятий, производящих продукты с высоким содержанием чипов: смартфоны, бытовая техника, автомобили и компьютеры, которые экспортируются по всему миру.

По данным NYT, на Китай сейчас приходится примерно треть мировых продаж полупроводников, а некоторые производители чипов и вовсе получают здесь 60-70% своих доходов. Даже произведенные в США чипы часто отправляют в Китай для сборки и тестирования, отмечается в публикации.

Кнутом и пряником

На этом фоне администрация президента Джо Байдена готова начать крупные инвестиции в американское производство полупроводников, чтобы переманить заводы из Китая. Ожидается, что министерство торговли США до конца текущего года начнет выделять средства компаниям на строительство заводов по выпуску чипов внутри страны. При этом фирмы, которые получат финансирование, обязуются не расширять производственные мощности в Китае.

Одновременно власти США продумывают дальнейшие ограничения на чипы, которые могут быть отправлены в Китай. Речь идет о запрете на передачу передовых технологий, используемых для искусственного интеллекта, ограничении доступа китайских компаний к услугам облачных вычислений в США и ограничения на американские венчурные инвестиции в китайский сектор полупроводников. Кроме того, Вашингтон настоял на том, чтобы ограничения на продажи своих микросхем в Китай ввели Япония и Нидерланды.

Между тем сами производители чипов обеспокоены продолжающейся эскалацией в индустрии, которая, по их словам, представляет значительный риск для конкурентоспособности американских компаний. Издание приводит мнение президента Ассоциации полупроводниковой промышленности Джона Нойффера, который заявил, что американским производителям чипов просто необходимо вести бизнес в Китае, чтобы «продолжать расти, внедрять инновации и оставаться впереди мировых конкурентов».

Ранее 5-tv.ru сообщал, что Китай в ответ на западную «технологическую блокаду» и санкции со стороны США решил ограничить экспорт редкоземельных металлов, в первую очередь лития и кремния, задействованных в производстве автомобильных аккумуляторов.

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