Эрдоган и Байден обсудили членство Украины и Швеции в НАТО

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган провел телефонный разговор с американским коллегой Джо Байденом. Лидеры двух стран обсудили ситуацию с членством Украины и Швеции в НАТО и другие вопросы. Об этом сообщили в администрации Эрдогана.

Еще были затронуты темы поставок Анкаре американских самолетов F-16 и процесса полноправного членства Турции в Евросоюзе.

Так, турецкий лидер признал, что Швеция делает определенные шаги по выдвинутым условиям Анкары для одобрения вступления в НАТО. Он также отметил, что при этом «сторонники запрещенной в Турции Рабочей партии Курдистана (РПK/PYD/YPG) продолжают свободно проводить в Швеции демонстрации, восхваляющие терроризм». Также Эрдоган указал на то, что «неверно связывать просьбу Турции о предоставлении F-16 с членством Швеции».

«Лидеры договорились встретиться лично в Вильнюсе (на саммите НАТО) и подробно обсудить двусторонние отношения Турции и США и региональные вопросы», — сообщила канцелярия Эрдогана.

Белый дом исключил вступление Украины в НАТО во время саммита в Вильнюсе

Финляндия и Швеция подали заявки на вступление в НАТО летом прошлого года. С того момента 28 из 30 стран-участниц Североатлантического альянса ратифицировали договоры об их приеме. Блокировали процесс тогда Венгрия и Турция. Позднее Будапешт все же одобрил заявку Хельсинки. Ее же одобрила в апреле текущего года и Анкара. После этого Финляндия стала официально членом НАТО. Швеция все еще находится в ожидании. Впрочем, как и Украины.

Ранее, писал 5-tv.ru, в МИД Украины сообщили о принятии мер, приближающих членство в НАТО.