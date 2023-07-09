В МИД Украины сообщили о принятии мер, приближающих членство в НАТО

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София Шафиуллина
София Шафиуллина Журналист 86 0

Кулеба: после саммита путь Украины в НАТО станет короче

В МИД Украины сообщили о принятии мер, приближающих членство в НАТО

Фото: www.globallookpress.com / IMAGO/Philip Reynaers

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Официального приглашения Киеву от альянса еще не поступало, однако в стране продолжают делать интригующие заявления.

В украинском МИД заявили, что грядущий саммит НАТО в Вильнюсе приблизит страну к членству в альянсе. Об этом рассказал глава внешнеполитического ведомства Дмитрий Кулеба.

«Несколько важных для Украины и НАТО решений уже согласованы», — приводит его слова сайт издания «Украинская правда».

Кулеба подчеркнул, что принятые меры привели к значительному и важному результату. По его словам, многие не верили в Киев, но он, вместе с «ближайшими партнерами», сделал все возможное.

Однако, заметил министр иностранных дел, Украина еще не получала приглашение на вступление в НАТО. Поэтому, заключил он, точную оценку ситуации дать нельзя.

Саммит Североатлантического альянса запланирован на 11–12 июля. Состоится он в Вильнюсе. Генсек НАТО Йенс Столтеберг и премьер Эстонии Кая Каллас ранее анонсировали некий сюрприз по членству Украины в блоке, который будет озвучен в рамках мероприятий саммита.

Ранее 5-tv.ru писал, что Германия не хочет вступления Украины в НАТО.

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