«Только недавно я ходила с пузиком»: звезда «Ворониных» Мария Ильюхина крестила дочь

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Полина Долгова
Полина Долгова 76 0

Звезда «Ворониных» Мария Ильюхина крестила дочь

«Только недавно я ходила с пузиком»: звезда «Ворониных» Мария Ильюхина крестила дочь

Фото: Instagram* / maria_iliukhina

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19-летняя актриса также раскрыла, как назвала ребенка.

Еще в середине марта актриса Мария Ильюхина впервые стала мамой. На родах присутствовал ее супруг Алексей Шаров, который лично перерезал пуповину. С тех пор прошло уже четыре месяца. Артистка поделилась с поклонниками, что крестила дочь. На таинстве присутствовали близкие знаменитости.

Фото с церемонии Мария опубликовала в своем блоге. На снимке 19-летняя актриса держит наследницу на руках в храме, также ребенка бережно поддерживает рукой ее муж.

«Знакомьтесь, наша сладкая малышка Машуля. Даже не верится, что скоро этому пупсику четыре месяца, ведь только недавно я ходила с пузиком», — написала артистка.

Поклонники поздравили с крещением малышку и написали приятные комментарии. Некоторые же были удивлены выбором имени, о чем не смогли промолчать.

«Мария дочь Марии?»;

«Копия отца»;

«Здоровья и радужного детства Машуле! Куколка», — написали подписчики.

С отцом малышки Ильюхина расписалась, будучи беременной. Известно, что Шаров учится в одном из московских вузов на факультете государственного управления, параллельно работает.

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Звезда сериала «Воронины» делилась, что избранник окружил ее заботой и вниманием, когда она ушла в декретный отпуск. Сейчас девушка планирует продолжить актерскую деятельность.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что Мария Ильюхина показала фигуру через месяц после родов.

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