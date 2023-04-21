Диетолог высказалась против резкого похудения звезды «Ворониных» Маши Ильюхиной после родов

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Магдалина Нуар
Магдалина Нуар Райтер редакции сайта Пятого канала Эксклюзив 31

Диетолог Соломатина: резкое похудение после родов может быть опасно для здоровья актрисы Ильюхиной

Фото, видео: Instagram* / maria_iliukhina; Личный архив Елены Соломатиной; 5-tv.ru

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Молодые мамы должны заботиться не только о себе, но и о здоровье малышей.

На днях звезда «Ворониных» Мария Ильюхина удивила своих поклонников новой фигурой после родов. Оказалось, она за месяц похудела на 15 килограммов. О том, насколько опасно так резко худеть кормящей матери, в эксклюзивном интервью 5-tv.ru рассказала диетолог Елена Соломатина.

По ее словам, резкое похудение сразу после родов очень опасно для женщины, так у нее вырабатывается пролактин.

«То что, (знаменитость похудела — прим- ред.) на 15 килограммов — несколько настораживает. Хотя, смотря, сколько она весила. Но, я не думаю, что это был какой-то предельный вес. Тут возникает целый ряд вопросов: почему и каким образом это делалось?», — говорит эксперт.

По ее словам, гормональный фон не может измениться за такой коротки промежуток времени.

«Да, естественно, не приветствуется и слишком сильный набор веса — он должен быть в пределах нормы», — говорит Соломатина.

Диетолог добавила, что женщины часто черпают какую-то информацию из интернета, слушают советы подруг и отказываются от высококалорийной еды, хотя именно эти продукты могут быть крайне необходимы для организма мамы и для ребенка.

Ранее 5-tv.ru рассказал о том, как Ханна, Барановская и Севиль готовят свои фигуры к лету.

* — принадлежит Meta, признанной в РФ экстремистской и террористической организацией, ее деятельность запрещена на территории РФ.

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