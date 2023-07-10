Умер турецкий певец и актер Озкан Угур

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Виктория Алакоз
Виктория Алакоз 124 0

Причиной смерти артиста стал рецидив рака лимфоузлов.

Умер турецкий певец и актер Озкан Угур

Фото: Instagram* / ozkanugur

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Популярный турецкий певец, актер кино и сериалов Озкан Угур умер в возрасте 69 лет. Об этом сообщил в Twitter министр здравоохранения страны Фахреттин Коджа. По его словам, причиной смерти артиста стала продолжительная болезнь.

«Мы потеряли нашего дорогого Озкана Угура. Но мы не забудем его голос, который любил каждый слушатель, которым вдохновлялся каждый», — написал Коджа.

По информации Haber, артист скончался в больнице, куда попал из-за рецидива рака. Известно, что Угур до этого трижды побеждал рак лимфоузлов.

Болезнь вновь дала о себе знать в мае. Артиста госпитализировали. Впоследствии у него началось инфекционное поражение легких. Лечение не помогало. Сердце певца остановилось 8 июля. Похороны состоятся 11 июля в Стамбуле.

Озкан Угур еще будучи школьником начал тянуться к творчеству. Освоив мандолину, он собрал свою первую группу Atomikler. В мир шоу-бизнеса попал через Оркестр Шерифа Юзбашиоглу. В Турции он считался национальной кузницей кадров среди артистов.

Также Угур снимался в сериалах и кино. Среди проектов — «Мой друг Сатана», «Комиссар Шекспир», «15 минут на медленном огне», «Дикий Запад».

* — принадлежит Meta, признанной в РФ экстремистской и террористической организацией, ее деятельность запрещена на территории РФ

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