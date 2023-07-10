Суд вынес приговор полицейским по делу об убийстве студентки в Кемерове

Правоохранители не приехали на вызов в дом, где от пыток бывшего бойфренда мучительно умирала молодая девушка.

В Кемерове суд вынес приговор полицейским по делу об убийстве 23-летней студентки. В январе 2020 года Вера погибла от рук своего молодого человека, так и не дождавшись помощи правоохранительных органов.

Как стало известно 5-tv.ru, майор Балашов и капитан Тарицын, которые в ту ночь дежурили в отделе полиции, приговорены к двум годам лишения свободы условно. Диспетчеры — Мария Дунаева, Анна Пономарева и Кристина Юдинцева — получили по полтора года условно.

Всех пятерых обвиняли в халатности, повлекшей смерть человека. В ту роковую ночь жертва три часа звала на помощь и терпела пытки от бывшего бойфренда. Соседи не смогли взломать запертую дверь и стали звонить в полицию. Однако на помощь никто не приехал, и Вера мучительно умирала от рук бывшего возлюбленного.

Фото, видео: ИЗВЕСТИЯ / Zurab_Javakhadze; Следственное управление СК России по Кемеровской области — Кузбассу; 5-tv.ru

По версии следствия, диспетчеры, принимавшие звонки соседей в ту ночь, не прослушали аудиозаписи сигналов и не довели достоверную информацию до оперативных нарядов. Из-за этого, как считает следствие, полицейские не смогли оказать помощь еще живой студентке.

В распоряжении 5-tv.ru были кадры с камер видеонаблюдения, на которых видна реакция и действия сотрудников полиции в ту ночь.

«В городе вообще нет нарядов, вообще! Нет! Нарядов! А виноваты будем мы с тобой», — сказал тогда один из дежурных.

Помимо условных сроков, суд также обязал подсудимых выплатить 150 тысяч рублей в качестве морального ущерба дяде и отцу погибшей. Всего — по 30 тысяч с каждого подсудимого.

Убийство 23-летней студентки произошло еще в январе 2020 года, но огласку получило лишь год спустя. Родственники и друзья Веры были возмущены, что косвенно виновные в ее гибели полицейские могут отделаться административными штрафами. В итоге дело приобрело общественный резонанс.

Убийцу приговорили к 17 годам лишения свободы в колонии строгого режима. Однако недавно родители жертвы в соцсетях сообщили, что, скорее всего, мужчина отправился в зону специальной военной операции.

Ранее 5-tv.ru писал, что СК начал проверку после жеста девочки о помощи в эфире федерального телеканала.