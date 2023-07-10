«Никак не уйдет»: Ольга Орлова после беременности пытается избавиться от живота

|
Рита Миронова
Рита Миронова 63 0

Ольга Орлова показала фигуру спустя пять месяцев после родов

Фото, видео: www.globallookpress.com / Anatoly Lomokhov; Instagram* / olgaorlova1311; 5-tv.ru

Читайте нас в: Дзен Новости

Телеведущая пожаловалась на одну проблему, с которой никак не может справиться после кесарева.

Ольга Орлова продемонстрировала фигуру спустя пять месяцев после родов. В своем личном блоге телеведущая поделилась видеозаписью с отдыха, а также одной проблемой, которая преследует ее с момента рождения дочери.

На кадрах Орлова в купальнике подходит к зеркалу и показывает свое тело. Кожа выглядит подтянутой, только вот животом певица недовольна.

«Живот никак не уйдет, у меня тут самые сложные места, вообще еще их не чувствую. К сожалению, восстанавливаться после кесарева гораздо сложнее», — поделилась она.

Ольга Орлова родила дочь в феврале 2023 года. Отец ребенка — муж певицы Валерий, в браке с которым она находится с 2021 года. У супругов есть взрослые дети от предыдущих отношений.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что Ольга Орлова пожаловалась на проблемы со здоровьем после родов.

* — принадлежит Meta, признанной в РФ экстремистской и террористической организацией, ее деятельность запрещена на территории РФ.

+19° Атмосферное давление 757 мм рт. ст.
Относительная влажность 56%
91.69
-0.88 99.82
-0.90
Будьте благосклонны к смелым начинаниям: китайский совет дня на понедельн...

Последние новости

13:39
«Если потребуется — состоится»: будут ли переговоры Путина и Эрдогана
13:21
«Никак не уйдет»: Ольга Орлова после беременности пытается избавиться от живота
13:19
В Кремле сообщили, что Путин провел встречу с Пригожиным 29 июня
13:12
ФСБ «накрыла» клинику, через которую украинцы приезжали в РФ по «липовым» справкам
13:05
«Легенда обмана»: в Центробанке предупредили о новой уловке телефонных мошенников
12:52
«Был переходный возраст»: какую музыку Юлия Савичева слушала в юности

Сейчас читают

Родной сын Газманова разоткровенничался об отношениях со сводным братом
Михалкова, Алферова, Броневицкая: российские актрисы с особой миссией
«Начинаешь спотыкаться»: Архипов откровенно рассказал о пьянстве во время концертов
Голоса в голове, истинная депрессия и бред сумасшедшего: психиатр Слуцкин о реальной жизни душевно больных

Новости СМИ2

Новости партнеров

Интересные материалы

Как сказать ребенку о разводе и не совершить частую ошибку
Пять дней везения: календарь денежных стрижек в июле 2023
Гороскоп на июнь 2023 — звезды дают зеленый свет 5 знакам
К чему снится секс, смерть, бывший и преследование — видео