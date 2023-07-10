«Никак не уйдет»: Ольга Орлова после беременности пытается избавиться от живота

Телеведущая пожаловалась на одну проблему, с которой никак не может справиться после кесарева.

Ольга Орлова продемонстрировала фигуру спустя пять месяцев после родов. В своем личном блоге телеведущая поделилась видеозаписью с отдыха, а также одной проблемой, которая преследует ее с момента рождения дочери.

На кадрах Орлова в купальнике подходит к зеркалу и показывает свое тело. Кожа выглядит подтянутой, только вот животом певица недовольна.

«Живот никак не уйдет, у меня тут самые сложные места, вообще еще их не чувствую. К сожалению, восстанавливаться после кесарева гораздо сложнее», — поделилась она.

Ольга Орлова родила дочь в феврале 2023 года. Отец ребенка — муж певицы Валерий, в браке с которым она находится с 2021 года. У супругов есть взрослые дети от предыдущих отношений.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что Ольга Орлова пожаловалась на проблемы со здоровьем после родов.

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