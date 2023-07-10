Новый план: союзники по НАТО договорились о защите от России

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Анастасия Бурмистрова
Анастасия Бурмистрова 136 0

Reuters: союзники по НАТО достигли соглашения по плану о защите от «нападений России»

Новый план: союзники по НАТО договорились о защите от России

Фото: www.globallookpress.com / Danny Gys

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Чего так боятся западные страны? И реальны ли их страхи?

Серьезный сдвиг в политике НАТО произошел после того как союзники согласовали план о защите от якобы «нападений России». Об этом сообщает Reuters со ссылкой на источники в дипломатических кругах.

Издание отмечает, что такие соглашения, к которым заданные страны уже готовы приступить, появляются впервые за более чем 30 лет после окончания Холодной войны.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что президент США Джо Байден прибыл в Вильнюс для участия в саммите НАТО, который пройдет 11–12 июля. Вопрос, который считался главным в предстоящем обсуждении, — принятие в члены Альянса Украины.

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