Президент США Джо Байден прибыл в Вильнюс для участия в саммите НАТО, который пройдет 11–12 июля. Об этом сообщает Agence France-Presse (AFP).

«Байден прибыл в Вильнюс на саммит НАТО», — говорится в сообщении агентства с уточнением о приземлении самолета американского президента.

Ожидается, что на саммит блока приедут лидеры всех входящих в него стран.

A confused Joe Biden has arrived in Lithuania for the NATO summit pic.twitter.com/0KVp0DEwK2