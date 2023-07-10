Байден прибыл в Вильнюс для участия в саммите НАТО

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Алексей Хитров
Алексей Хитров Алексей Хитров Райтер редакции сайта Пятого канала 37 0

AFP: Байден прибыл в Вильнюс, где примет участие в саммите НАТО

Байден прибыл в Вильнюс для участия в саммите НАТО

Фото: Reuters / INTS KALNINS

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Ожидается, что на встречу блока 11–12 июля приедут лидеры всех входящих в него стран.

Президент США Джо Байден прибыл в Вильнюс для участия в саммите НАТО, который пройдет 11–12 июля. Об этом сообщает Agence France-Presse (AFP).

«Байден прибыл в Вильнюс на саммит НАТО», — говорится в сообщении агентства с уточнением о приземлении самолета американского президента.

Ожидается, что на саммит блока приедут лидеры всех входящих в него стран.

Вопрос, который считался главным в предстоящем обсуждении, — принятие в члены Альянса Украины. Однако советник президента США по нацбезопасности Джейк Салливан ранее заявил, что Незалежную не примут в НАТО по итогам встречи в Вильнюсе.

В свою очередь, генсек НАТО Йенс Столтенберг заявлял, что при подготовке к саммиту союзники не обсуждали приглашение Украины, а лишь рассматривали решения, которые могли бы сделать Киев ближе к вступлению в Альянс.

Также Столтенберг совместно с премьер-министром Эстонии Каей Каллас ранее анонсировали некий сюрприз по членству Украины в блоке, который будет озвучен в рамках саммита в Вильнюсе.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган провел телефонный разговор с американским коллегой Джо Байденом, в ходе которого они обсудили ситуацию с членством Украины и Швеции в НАТО.

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