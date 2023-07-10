В Электростали двое мужчин сняли скальп юноше из-за зеленого ирокеза

|
Алексей Хитров
Алексей Хитров Алексей Хитров Райтер редакции сайта Пятого канала 36 0

В Подмосковье задержали одного из напавших на молодого человека из-за прически

В Электростали двое мужчин сняли скальп юноше из-за зеленого ирокеза

Фото: www.globallookpress.com / CHROMORANGE / Bilderbox

Читайте нас в: Дзен Новости

Молодой человек был госпитализирован с ножевыми ранениями.

В Подмосковье задержан один из подозреваемых в снятии скальпа с 19-летнего парня из-за прически. Об этом сообщили в пресс-службе Главного управления МВД по региону.

«Сотрудники полиции в результате оперативно-розыскных мероприятий задержали одного из двоих подозреваемых, которые вчера в ходе конфликта нанесли ножевые ранения гражданину в городе Электростали», — говорится в Telegram-канале ведомства.

Уточняется, что задержанный — житель Республики Коми 1999 года рождения. Правоохранители продолжают поиск его соучастника.

Дикий случай произошел в подмосковной Электростали на улице Спортивной. Там двое мужчин сняли скальп парню, у которого на голове была прическа «ирокез» зеленого цвета. Злоумышленники пытались ножом срезать волосы, однако зацепили часть кожи на голове молодого человека. В результате он был госпитализирован. Его обидчики скрылись с места происшествия.

Сам пострадавший не смог рассказать подробностей инцидента, так как был в момент нападения в состоянии сильного алкогольного опьянения.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что житель Кемеровской области ранил ножом двух человек в отделении полиции и скрылся.

+19° Атмосферное давление 757 мм рт. ст.
Относительная влажность 56%
91.49
-0.20 100.42
0.60
Будьте благосклонны к смелым начинаниям: китайский совет дня на понедельн...

Последние новости

22:54
Первый звоночек: как поставка кассетных бомб США отразится на поддержке Киева
22:40
В Электростали двое мужчин сняли скальп юноше из-за зеленого ирокеза
22:28
Столтенберг заявил о согласии Турции принять Швецию в НАТО
22:22
Новый отбор в ряды космонавтов стартовал в России
22:10
Появились подробности убийства в Краснодаре экс-замглавы отдела по мобилизационной работе
22:02
Как не красиво: Байден дважды нарушил этикет на встрече с королем Карлом III

Сейчас читают

Родной сын Газманова разоткровенничался об отношениях со сводным братом
Михалкова, Алферова, Броневицкая: российские актрисы с особой миссией
«Я есть, потому что у меня был Алексей Глебович»: Ярмольник трогательно простился с Кузнецовым
Голоса в голове, истинная депрессия и бред сумасшедшего: психиатр Слуцкин о реальной жизни душевно больных

Новости СМИ2