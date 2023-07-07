Житель Кемеровской области ранил ножом двух человек в отделении полиции и скрылся

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Анастасия Бурмистрова
Анастасия Бурмистрова Эксклюзив 19 0

Произошедшее попало на видео. Почему мужчина совершил такой поступок?

Фото, видео: © РИА Новости / Максим Блинов; 5-tv.ru

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Неадекватный мужчина ворвался с ножом в отдел полиции «Красный камень» по городу Киселевка Кемеровской области. Об этом сообщила пресс-служба СУ СК РФ по региону.

Уточняется, что неадекват был пьян. Сотрудники полиции приступили к его задержанию, как в этот момент он нанес им удары ножом. После совершенного преступления мужчина скрылся.

«Следственными органами Следственного комитета Российской Федерации по Кемеровской области — Кузбассу по данному факту возбуждено уголовное дело по статье 317 УК РФ („Посягательство на жизнь сотрудника правоохранительного органа“)», — говорится в сообщении.

К настоящему времени уже установлено, где находится злоумышленник. Также правоохранители допрашивают очевидцев и проводят судебно-медицинские экспертизы.

ИЗВЕСТИЯ / Михаил Терещенко; СУ СК России по Кемеровской области; 5-tv.ru

Ранее 5-tv.ru сообщал, что в Санкт-Петербурге на улице Ленсовета неадекватный мужчина зашел с улицы в ресторан и начал бегать по заведению, размахивая ножом и угрожая убить себя.

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