Остановка — тоже часть пути: китайский совет дня на вторник, 11 июля

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Татьяна Бендзь
Татьяна Бендзь Автор прогнозов Бацзы 300 0

Энергии почти нет — что делать?

Остановка — тоже часть пути: китайский совет дня на вторник, 11 июля

Фото: 5-tv.ru

5-tv.ru публикует прогнозы Татьяны Бендзь, основанные на древней китайской системе «Бацзы».

Во вторник энергии будет почти на нуле. Стоит приготовиться к тому, что дела будут делаться медленно и с неохотой. Наблюдаем опоздания, пробки и отсутствие сил, чтобы пробивать стены.

Совет дня: не планируйте на вторник большие энергозатратные дела. Может так случиться, что вам придется справляться с ними в гордом одиночестве. А там немудрено и надорваться.

Предостережение дня: этот вторник не предназначен для походов по врачам и сложных медицинских манипуляций. Застойные энергии дня не только не помогут с лечением, они могут сделать еще хуже (эта рекомендация не касается экстренных медицинских случаев).

Ранее 5-tv.ru подробно рассказывал о том, что такое китайская астрология Бацзы и как правильно читать прогнозы. Те, кто смог рассчитать свою карту, могут ознакомиться с китайским гороскопом на неделю.

+14° Атмосферное давление 758 мм рт. ст.
Относительная влажность 82%
91.49
-0.20 100.42
0.60
Остановка — тоже часть пути: китайский совет дня на вторник, 11 июля

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