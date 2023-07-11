Замдиректора программ и маркетинга Пятого канала стала лауреатом Премии «Медиа-М

Заместитель директора программ и маркетинга, начальник программного управления Пятого канала Наталия Ильина стала лауреатом XIII Национальной Премии «Медиа-Менеджер России-2023». Главное событие в области отечественного медиабизнеса состоялось в Москве 6 июля. Наталия Ильина стала лауреатом Премии в номинации «За вклад в развитие отрасли».

Награждение состоялось накануне 85-летнего юбилея Ленинградского телевидения. 7 июля 1938 года, в Санкт-Петербурге вышла в эфир первая постановочная передача. Именно эту дату принято считать днем рождения Ленинградского телевидения, продолжателем традиций которого является Пятый канал.

"Эта Премия – действительно значимая награда, особенно в год 85-летнего юбилея Ленинградского телевидения. Пятый канал – наследник этой славной истории. Именно Пятый прошел путь от городского канала до мощного федерального вещателя. Сегодня он входит в пятерку главных каналов с аудиторией более 140 миллионов. Ежегодно число наших зрителей только растет, а это главное доказательство успеха в телевизионном мире. Пятый снимает собственные успешные сериалы и программы, транслирует в прямом эфире масштабный выпускной «Алые паруса» и при этом остается привлекательным бизнес-проектом для наших акционеров и Национальной Медиа Группы. Не сомневаюсь, что наших идей, таланта и энергии нам хватит еще на много лет. Потому что телевидение - это наша судьба", - сказала заместитель директора программ и маркетинга Пятого канала

Сегодня Пятый – один из крупнейших федеральных телеканалов. Он входит в ТОП-4 федеральных каналов в базовых аудиториях «Все 4+», «Все 18+». В обеих аудиториях за минувший год канал установил абсолютные рекорды по показателям. В августе 2022 года зафиксировано сразу три исторических рекорда по среднемесячной доле в этих же аудиториях «Все 18+» и «Все 4+» и в ключевой для Пятого аудитории «Все 25-59». За сутки в целом доли составили 8,2%, 7,8% 7,3%, соответственно. За последние 13 лет начиная с 2010 года доля в аудитории «Все 18+» выросла на 258%.

Справка*

Национальная Премия «Медиа-Менеджер России» — значимая отраслевая награда для топ-менеджеров средств массовой информации, рекламной и PR-индустрии, которые продемонстрировали мастерство и профессионализм в своей отрасли. Премия учреждена в 2001 году и вручается ежегодно.