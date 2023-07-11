Лидеры технопрома: какие регионы России попали в рейтинг самых промышленных

Некоторые субъекты совершили прорыв и значительно поднялись в списке.

Москва признана наиболее эффективным промышленным регионом России. Лучших представителей отрасли назвали на международной промышленной выставке «Иннопром».

Помимо столицы, в топ-20 вошли Московская область, Башкортостан, Краснодарский край, Санкт-Петербург, Татарстан и Тульская область. Награду «Прорыв года» получила Владимирская область — она повысилась в рейтинге на 33 позиции и занимает 22-е место, а также Бурятия, которая поднялась с 51-й строчки на 25-ю.

В прошлом году наиболее эффективным промышленным регионом был Башкортостан. Москва и Московская область занимали второе и третье места.