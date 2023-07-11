Российский бюджет недополучил 2,5 трлн рублей по налогам за прошлый год

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Анастасия Бурмистрова
Анастасия Бурмистрова 34 0

Таким образом, задолженность компаний существенно увеличилась. С чем это связано?

Российский бюджет недополучил 2,5 трлн рублей по налогам за прошлый год

Фото: www.globallookpress.com / Bulkin Sergey

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Бюджет России недополучил 2,5 триллиона рублей по налогам за минувший 2022 год, следует из данных комитета Госдумы по экономической политике.

Как сообщает газета «Известия», задолженность компаний, таким образом, увеличилась по сравнению с 2021 годом на 27,5%, на 545 миллиардов рублей.

Уточняется, что основной причиной такой тенденции является отсрочка уплаты НДС отдельными компаниями. При этом делать прогнозы на 2023 год пока сложно из-за высокой экономической и геополитической неопределенности, считает директор Центра конъюнктурных исследований НИУ ВШЭ Георгий Остапкович.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, как продолжает развиваться российская экономика.

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Российский бюджет недополучил 2,5 трлн рублей по налогам за прошлый год

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