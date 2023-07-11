На днях в городе пройдет саммит стран НАТО пройдет.

Американский «самолет Судного дня» приземлился в Вильнюсе перед началом саммита НАТО. Об этом свидетельствуют данные сервиса Flightradar24.

Борт днем ранее вылетел из города Кэмп-Спрингс в штате Мэриленд и приземлился в Вильнюсе рано утром во вторник, следует из данных на сайте.

К слову, сам саммит стран НАТО пройдет в Вильнюсе 11–12 июля.

E-6B Mercury, по сведениям ВС США, предназначен для обеспечения связи со стратегическими подводными лодками Соединенных Штатов в случае ядерного конфликта. В то время как СМИ утверждали, что у воздушного судна гораздо более обширная специализация: его называли воздушным пунктом управления и связи, который обеспечивает связь со стратегическим и нестратегическим вооружением, в том числе ядерным, а также приписывали ему возможность запустить баллистические ракеты наземного базирования.

Ранее 5-tv.ru рассказал о том, как в США назвали «самолет Судного дня» не таким уж и опасным.