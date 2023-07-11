Фигуристка Щербакова заболела мононуклеозом

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Магдалина Нуар
Магдалина Нуар Райтер редакции сайта Пятого канала 95 0

Sport24: фигуристка Анна Щербакова заразилась мононуклеозом

Фигуристка Щербакова заболела мононуклеозом

Фото: www.globallookpress.com / Dmitry Golubovich

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Спортсменка прекратила все свои тренировки.

Олимпийская чемпионка по фигурному катанию 2022 года Анна Щербакова заболела мононуклеозом. Об этом сообщает Sport24.

Известно, что спортсменка прекратила свои тренировки еще в конце июня по медицинским показаниям.

Анна тренируется у Этери Тутберидзе, сейчас ей 19 лет. Девушка получила известность тем, что стала первой взрослой фигуристкой, исполнившей два четверных лутца в одной программе. Также Анна трижды выигрывала чемпионат России и становилась победительницей чемпионата мира. В 2022 году Щербакова взяла золото на Олимпиаде в Пекине.

Мононуклеоз — острое вирусное заболевание. У больного поднимается температура, воспаляются миндалины, увеличивается печень, селезенка и лимфоузлы.

Ранее 5-tv.ru рассказал о том, какие опасные болезни передаются со слюной.

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