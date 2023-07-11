Фигуристка Щербакова заболела мононуклеозом

Спортсменка прекратила все свои тренировки.

Олимпийская чемпионка по фигурному катанию 2022 года Анна Щербакова заболела мононуклеозом. Об этом сообщает Sport24.

Известно, что спортсменка прекратила свои тренировки еще в конце июня по медицинским показаниям.

Анна тренируется у Этери Тутберидзе, сейчас ей 19 лет. Девушка получила известность тем, что стала первой взрослой фигуристкой, исполнившей два четверных лутца в одной программе. Также Анна трижды выигрывала чемпионат России и становилась победительницей чемпионата мира. В 2022 году Щербакова взяла золото на Олимпиаде в Пекине.

Мононуклеоз — острое вирусное заболевание. У больного поднимается температура, воспаляются миндалины, увеличивается печень, селезенка и лимфоузлы.

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