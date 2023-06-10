Смертельный поцелуй: какие опасные болезни передаются со слюной

Входят ли в этот список гепатит и ВИЧ?

Неприятное заболевание можно приобрети без особого труда: для этого достаточно вдохнуть воздух, в который попали капельки чужой слюны. Об этом сообщают «Известия».

Недуги попадают в кровь через микротрещины и микроповреждения во рту. Заразиться инфекцией можно при разговоре, чихании, кашле и поцелуях, а также при использовании чужой посуды.

Замдиректора по научной работе ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора Александр Горелов пояснил, что для людей наиболее опасны возбудители ОРВИ, в том числе грипп и коронавирус. Среди детских инфекций со слюной передаются корь, эпидемический паротит и коклюш.

Помимо этого, при поцелуях можно заболеть энтеровирусным менингитом, цитомегаловирусом, герпесом или вирусом Эпштейна-Барр. Особую опасность представляет вирус папилломы человека: он передается при долгом поцелуе.

А вот, что касается гепатита, туберкулеза и ВИЧ, то ими заболеть при таком контакте практически невозможно. Вирус герпеса четвертого типа вызывает заболевание, которое называется мононуклеоз: его именуют вирусом Эпштейна-Барр или болезнью поцелуев.

Врач-стоматолог Диана Кулиева рассказала, что инфекция попадает в организм именно со слюной, после чего бактерии начинают размножаться во рту и глотке.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что существуют несколько простых способов защититься от герпеса.