«Просто нет связей»: Гринева заговорила о блате для успешной карьеры

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Рита Миронова
Рита Миронова 29 0

Ирина Гринева заявила, что у нее нет полезных связей для блата в карьере

«Просто нет связей»: Гринева заговорила о блате для успешной карьеры

Фото: www.globallookpress.com / Petrov Sergey

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Актриса призналась, что хотела для дочери серьезной карьеры, но та выбрала актерское мастерство. Поможет ли ей звездная мама?

Ирина Гринева уверена, что фамилия не будет мешать или помогать ее дочери, если та решит стать актрисой. В интервью dni.ru она заявила, что никакого блата на пути у наследницы не будет.

«Она занялась музыкой, пошла в музыкальную школу, мы ей наняли педагогов. Но все равно она сама записалась в драматический кружок, сама знакомится с кастинг-директорами даже», — рассказала Гринева, которая искренне не хотела, чтобы дочь становилась актрисой.

По ее словам, будь она Киркоровым или Табаковым, ребенку было бы сложнее пробиваться. Но ее дочь будет проходить пробы наравне со всеми другими кандидатами.

«У меня просто нет связей, чтобы ей помогать в этом. Хотя хорошо подготовить ее смогу», — подчеркнула актриса.

Ирина Гринева исполняла роли в театральных постановках: «Гамлет», «Хлестаков», «Тартюф». В кинематографе она известна зрителю по сериалам: «МУР», «Третий фронт», «30 свиданий», «Мама поневоле» и другим.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что актриса Ирина Гринева полностью осиротела в 49 лет. 

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