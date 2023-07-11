Шойгу: Россия в разы увеличила производство, поставку и ремонт военной техники

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Денис Птицын
Денис Птицын Райтер редакции сайта Пятого канала Срочная новость 42 0

В кратчайшие сроки предприятиям ОПК удалось нарастить производство особо востребованных образцов вооружения, военной и специальной техники и средств поражения, необходимых для выполнения боевых задач.

Шойгу: Россия в разы увеличила производство, поставку и ремонт военной техники

Фото: ИЗВЕСТИЯ / Александр Казаков

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Для выполнения государственного оборонного заказа, направленного на обеспечение российской армии, делается очень многое, заметил министр обороны РФ Сергей Шойгу.

Он сообщил, что в кратчайшие сроки предприятиям ОПК удалось нарастить производство особо востребованных образцов вооружения, военной и специальной техники и средств поражения, необходимых для выполнения боевых задач.

С марта 2022-го объем закупаемых и модернизируемых образцов вооружения возросло в 1,8 раза, а в 2023-м — более чем в пять раз по сравнению с началом 2022-го. Шойгу привел конкретные примеры.

Например, поставки БПЛА «Орлан» выросли в 53 раза. Завод КАМАЗ увеличил поставки автомобилей более чем в 17 раз. Поставки и ремонт танков в 3,6 раза. В разы выросли поставки БТР и «Тигр-М», также и вертолетов Ка-52 и Ми-28. А выпуск боеприпасов в 2023 году вырос более чем в десять раз.

Многие заводы работают круглые сутки, заметил Шойгу и поблагодарил всех, кто работает на предприятиях.

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