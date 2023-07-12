Нашли в лесу с ножевыми ранениями: что известно об убийстве школьницы под Челябинском

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В убийстве 11-летней школьницы под Челябинском подозревается отец ее подруги

Фото, видео: ИЗВЕСТИЯ / Pavel Bednyakov; 5-tv.ru

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Подозреваемым в совершении преступления является отец подруги погибшей. Он уже дал письменное признание.

В Челябинской области сейчас устанавливают детали жуткой истории. Там жестоко убили 11-летнюю девочку. Оказалось, с ней расправился отец ее подруги, который вызвался отвезти школьницу до дома. При этом прежде чем признаться в содеянном, он два дня обманывал свою семью и волонтеров и якобы помогал искать пропавшую.

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Сейчас с задержанным работают следователи. Он не только дал письменное признание в совершенном преступлении, но и прошел проверку показаний на месте. За расправу над школьницей подозреваемому может грозить пожизненное заключение. Наш корреспондент Хаирбек Алмакаев узнал все подробности.

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