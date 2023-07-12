Нашли в лесу с ножевыми ранениями: что известно об убийстве школьницы под Челябинском

Подозреваемым в совершении преступления является отец подруги погибшей. Он уже дал письменное признание.

В Челябинской области сейчас устанавливают детали жуткой истории. Там жестоко убили 11-летнюю девочку. Оказалось, с ней расправился отец ее подруги, который вызвался отвезти школьницу до дома. При этом прежде чем признаться в содеянном, он два дня обманывал свою семью и волонтеров и якобы помогал искать пропавшую.

Вез на ферму, где резал свиней: мрачные кадры из города, где убили 11-летнюю школьницу

Сейчас с задержанным работают следователи. Он не только дал письменное признание в совершенном преступлении, но и прошел проверку показаний на месте. За расправу над школьницей подозреваемому может грозить пожизненное заключение. Наш корреспондент Хаирбек Алмакаев узнал все подробности.