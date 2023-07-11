Вез на ферму, где резал свиней: мрачные кадры из города, где убили 11-летнюю школьницу

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Магдалина Нуар
Магдалина Нуар Райтер редакции сайта Пятого канала Эксклюзив 937 0

Подозреваемый в убийстве школьницы под Челябинском вез ее на ферму, где резал свиней

Фото, видео: www.globallookpress.com / Yuri Abramotchkin; 5-tv.ru

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Тихое местечко под Челябинском теперь наполнено людьми и полицейскими машинами.

В распоряжении 5-tv.ru появились первые кадры из городка Сим под Челябинском, где произошло жуткое убийство 11-летней школьницы. Согласно информации от источника, подозреваемый в убийстве вез ее на свою ферму, где резал свиней. Хотя сам мужчина объяснил следователеям, что вообще не понимал, что делал и у него имеются серьезные проблемы со здоровьем.

На видео также попал полицейский конвой, который вез подозреваемого со следственного эксперимента.

По словам родственников задержанного, в детстве он чуть не умер от пневмонии, что повлияло на его состояние и в ментальном плане тоже. Например, он мог резко впасть в уныние. Плюс, ему категорически противопоказан алкоголь, а в день убийства он выпил несколько бутылок пива.

До этого стало известно, что 11-летняя школьница получила несколько ножевых ранений, от которых впоследствии скончалась. Ее тело нашли в лесу, а рюкзак — в речке. Поиски продолжались несколько дней, после чего сотрудники правоохранительных органов смогли распознать по камерам видеонаблюдения напавшего на нее мужчину. Им оказался местный житель, которого сразу же задержали и он во всем сознался.

В ближайшее время местному жителю изберут меру пресечения и направят на ряд экспертиз.

Ранее 5-tv.ru рассказал о том, что известно о подозреваемом в убийстве девочки под Челябинском.

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